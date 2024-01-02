تايبيه: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء أن منطادين صينيين عبرا الخط الأوسط الذي يفصل بين الجزيرة والبر الصيني في مضيق تايوان، حيث حلق أحدهما مباشرة فوق الجزيرة.

وتم رصد المنطادين وهما يعبران الخط الأوسط فوق مضيق تايوان، وهو ممر مائي حساس يفصل الجزيرة عن الصين، في وقت متأخر ليل الأول من كانون الثاني/يناير في موقعين، أحدهما قرب مدينة تشيايي في غرب البلاد والآخر قرب كيلونغ الساحلية شمالا.

وأظهر رسم مصاحب نشرته الوزارة منطادًا يتجه شرقًا مباشرة فوق الجزيرة بعد ظهوره شمال غرب تشيايي على الساحل الغربي. وأضافت في بيان أنه كان على "ارتفاع يتراوح بين 30 ألف و32 ألف قدم (9 إلى 10 كيلومترات)".

وذكرت الوزارة "اتجه المنطادان نحو الشمال الشرقي واختفيا عند الساعة 23:43 أمس (الإثنين) وفي الساعة 00:43 اليوم (الثلاثاء)".

وبدأت تايوان برصد المناطيد الصينية الشهر الماضي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في 13 كانون الثاني/يناير.

وأبلغت السلطات التايوانية عن ستة حوادث مماثلة في كانون الأول/ديسمبر.

حساسية سياسية

وباتت المناطيد الصينية موضوعا ينطوي على حساسية سياسية منذ شباط/فبراير الماضي حين أسقطت الولايات المتحدة منطادا قالت إنه للتجسس بعدما حلق فوق أراضيها، فيما أكدت بكين أنه منطاد مدني انحرف عن مساره.

وكثفت الصين في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتتوعد بإعادة ضمها ولو بالقوة.

غير أن ظهور مناطيد يبقى أمرا قليل الحدوث نسبيا. وترافق ذلك مع وصول تساي إنغ وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة عام 2016.