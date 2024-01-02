إيلاف من لندن: قالت تقارير إن تركيا منعت سفينتين تابعتين للبحرية الملكية البريطانية كانتا متجهتين إلى أوكرانيا.

وقالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستسلم سفينتي صائدة الألغام إلى البحرية الأوكرانية للمساعدة في تعزيز عملياتها البحرية في حربها مع روسيا.

لكن تركيا تقول إنها لن تسمح للسفن باستخدام مضيقي البوسفور والدردنيل، وفقا لمديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية.

ويشار إلى أنه عندما بدأت الحرب في عام 2022، أطلقت تركيا ميثاقًا دوليًا يمنع بشكل فعال مرور السفن العسكرية عبر المضيق للأطراف المتحاربة.

وتقول الرئاسة التركية إنها نفذت اتفاقية مونترو لعام 1936 بنزاهة ودقة من أجل منع التصعيد العسكري في البحر الأسود.

وتحتفظ تركيا بعلاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو.

