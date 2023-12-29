لندن: أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الجمعة أن بريطانيا سترسل نحو مئتَي صاروخ للدفاع الجوي لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة.

وقال شابس على منصة "إكس" إن "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها بوتين. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي".

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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن هذه الصواريخ ستساهم في إعادة تكوين مخزون أنظمة الدفاع الجوي البريطانية القادرة على إسقاط المسيرات والصورايخ الروسية "بقدر هائل من الدقّة".

والصواريخ جو-جو المتقدمة قصيرة المدى والتي تصنّعها المملكة المتحدة مصممة ليتم إطلاقها من طائرات بينها مقاتلات "تايفون" و"إف-35".

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الصواريخ أثبتت أنها "حلول فعّالة جدًا ومنخفضة التكلفة للجبهة لتلبية متطلبات عاجلة" مع معدّل إصابة يصل إلى 90% ضد بعض الأهداف الجوية الروسية.

وتابعت "أصبح المشغّلون الأوكرانيون ماهرين في استخدامها وطلبوا مزيدًا من الصواريخ لحماية بلدهم".