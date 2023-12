جندت إيران رجلاً ينشط في مجال الاتجار بالبشر ويدعى محمد حسين دوفتاييف، لتنفيذ مخطط "العريس والعروس" لاغتيال اثنين من مقدمي قناة "إيران إنترناشيونال" في لندن. رسم المخطط عنصر في الحرس الثوري على صلة وثيقة بآل الأسد بهدف ترويع منتقدي النظام برسالة مفادها أنه "يمكن أن نطالكم في أي وقت"!

إيلاف من لندن: كان مخطط الحرس الثوري الإيراني يقضي أن تنفجر سيارة مفخخة أمام مقر قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة في غرب العاصمة البريطانية لندن في الخريف الماضي. إلا أن انتشارًا مكثفاً لقوات الأمن البريطاني حول المبنى دفع إلى استبدال الخطة بأخرى: اغتيال المذيع في القناة فرداد فرحزاد والمذيعة السابقة في القناة سيما ثابت.

وقال تقرير بثته قناة "آي تي في" البريطانية إن عملاء تابعين للحرس الثوري الإيراني عرضوا على رجل ينشط في مجال الاتجار بالبشر في أكتوبر(تشرين الأول) 2022 اغتيال فرحزاد وثابت مقابل 200 ألف دولار، غير أن الرجل كان عميلاً مزدوجًا، فكشف للأمن البريطاني المؤامرة بتفاصيلها.

ITV News can reveal a $200,000 assassination plot to murder two news presenters outside their London studio, commissioned by associates of the Syrian president Bashar al-Assad.



