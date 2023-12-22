إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية، على رجل شيشاني المولد بالسجن بعد إدانته بالتجسس على محطة تلفزيون إيرانية معارضة مقرها لندن لمساعدة المتآمرين الإرهابيين.

واتهم ماغوميد حسين دوفتاييف (31 عاما) بإجراء مراقبة على المقر الرئيسي لشركة إيران إنترناشيونال غرب لندن كجزء من خطة من قبل آخرين لتنفيذ هجوم إرهابي.

وكان دوفاتييف أدين هذا الأسبوع بتهمة محاولة جمع معلومات مفيدة للإرهاب.

وحكمت محكمة أولد بيلي اللندنية، اليوم الجمعة، على دوفتايف بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، ويتعين عليه أن يقضي ثلثي مدة العقوبة، مطروحا منها الوقت الذي قضاه بالفعل في الحجز.

واستمعت المحكمة إلى أن المحطة التلفزيونية انتقدت الحكومة الإيرانية لسنوات واتهمتها علناً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ونفى دوفتاييف الاتهامات، وقال للمحكمة إنه "تم الإيقاع به" من قبل جهة اتصال مجهولة.

خداع

قال لهيئة المحلفين إنه لا يعرف سبب إرساله إلى تشيسويك بزنس بارك - الذي كان مقراً للمقر الرئيسي لشركة إيران الدولية - وأنه شعر بأنه تعرض للخداع من قبل جهة الاتصال التي لم يعرف هويتها.

وفي معرض تقديم الأدلة في دفاعه، اعترف دوفتاييف بأنه التقط مقطع فيديو على هاتفه وسط مجمع الأعمال.

وقال دوفتاييف للمحكمة: "لديك هذه المباني وفي وسطها لديك البحيرة، وكنت مندهشًا من هذه الهندسة المعمارية، لقد أحببتها بكل بساطة".

وقال ممثلو الادعاء إنهم لا يشيرون إلى أن دوفتاييف نفسه كان يهدف إلى تنفيذ هجوم على المبنى أو العاملين فيه أو المشاركة فيه.

واستمعت المحكمة إلى أن دوفتاييف وصل إلى مطار غاتويك بجنوب لندن، قادما من فيينا في 11 فبراير/شباط من هذا العام من أجل إجراء "استطلاع عدائي". وسافر مباشرة إلى المقر حيث شوهد وهو يسير "بلا مبالاة" أمام المبنى.

واقترب منه الأمن وأدرك أنه كان يتحدث عبر سماعات Apple Airpod الخاصة به ويهينها باللغة الروسية. ووجهوه إلى مقهى حيث اعتقلته الشرطة المسلحة وهو جالس على طاولة.

وأظهر الفحص اللاحق لهاتفه أنه كان يسجل الترتيبات الأمنية أثناء مروره. وعلم أن زيارة دوفتاييف هي الأحدث في سلسلة من ثلاث زيارات على الأقل قام بها "آخرون مجهولون"، قاموا أيضًا بالتقاط مقاطع فيديو، بدءًا من صيف عام 2022.