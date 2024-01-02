إيلاف من بيروت: أسفرت ضربة إسرائيلية جوية استهدفت مقراً لحركة حماس في بيروت عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حسبما أفادت مصادر محلية.

وأشارت مواقع إعلامية إلى أن العاروري كان سيلتقي الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله غدا الأربعاء.

وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتباً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مضيفة أن بعض الأشخاص أصيبوا.

مقطع اخر للحريق والانفجار pic.twitter.com/gsFXoIE6Fq — MOATH | معاذ (@M0ATH) January 2, 2024

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحماس في المشرفية" وسقط عدد من الجرحى. ووصلت سيارات الاسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.

وأكد مسؤول كبير في حركة حماس الثلاثاء أن اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن ينال من استمرار المقاومة".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان إن "عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران المعادي ما زال يُحلِّق حتى الساعة على علو مرتفع فوق بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة وحتى صيدا.