اسطنبول: أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها أوقفت الأربعاء 56 شخصا مطلوبين من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات واتجار بالبشر.

والقي القبض على المشتبه بهم في 11 محافظة تركية من أصل 81، بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب) وإزمير (غرب)، وهم مطلوبون بشكل خاص في الولايات المتحدة وألمانيا والهند وإسرائيل وروسيا وإيران والإمارات وقطر والسعودية، بحسب بيان الداخلية.

وأصدرت منظمة الانتربول بحق بعضهم نشرة حمراء، وهي مذكرة طلب دولية تصدرها الإنتربول بحق مطلوبين للعدالة في بلد معين لتسهيل توقيفهم عبر العالم.

والمشتبه بهم متهمون بارتكاب جرائم قتل أو قوادة أو غسل أموال أو الانتماء إلى منظمة إجرامية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على موقع "إكس" "سنودعهم جميعاً السجن، الواحد تلو الآخر".

كثفت الشرطة التركية في الأشهر الأخيرة حملاتها للقبض على أعضاء في الجريمة الدولية المنظمة، لجأ بعضهم إلى تركيا منذ فترة طويلة.