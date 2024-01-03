إيلاف من بيروت: أكّد معاون محافظ مدينة كرمان، أنّ "الانفجارين قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني نجما عن هجوم إرهابي".

كذلك، أوضح رئيس الطوارئ الطبية في كرمان، أنّ الانفجارين نجما عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد سليماني.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أعلنت عن وقوع الانفجارين قرب مقبرة في مدينة كرمان الجنوبية خلال حفل أقيم لإحياء ذكرى مقتل سليماني، الذي اغتالته مسيرة إيرانية في مطار بغداد في 2 يناير 2020.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الانفجار الثاني "استهدف قزة أمنية كانت موجودة في المكان"، ما يؤكد أن الأمر مدبر.

نشرت وكالات الأنباء الحكومية الإيرانية وقنوات في منصات "تلغرام" التابعة للحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو لانفجار في "مقبرة شهداء كرمان"، مكان دفن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس تزامنا مع ذكرى مقتله. pic.twitter.com/KxEBWh7X1x — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 3, 2024

ووردت أنباء أن الانفجار ناجم عن نيران اندلعت في اسطوانات غاز، فيما روى شهود أنهم سمعوا الانفجارين قبيل اندلاع الحريق، ما يوحي بتفجير عبوتين ناسفتين في الطريق، وهذا ما أكده معاون محافظة كرمان.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن انفجارين سمعا بالقرب من مكان دفن سليماني، فيما أظهر البث المباشر آلاف المشيعين يشاركون في إحياء الذكرى، مع تواجد سيارات الإسعاف في الموقع.

ونسبت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى هيئة الطوارئ سقوط أكثر من 70 شخصا على الأرجح في الانفجار، وبنقل نحو 170 جريحا إلى المستشفيات.

يأتي هذا التفجير بعد ساعات من اغتيال إسرائيل القيادي الفلسطيني في حماس صالح العاروري، بصاروخ استهدف مكتبًا لحماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.