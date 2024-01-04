إيلاف من بغداد: دوى انفجار في العاصمة العراقية بغداد الخميس، وتبين أنه ناتج من قصف نفذته مسيرة.

وقالت تقارير إن انفجارًا وقع داخل مقر للحشد الشعبي قرب وزارة الداخلية العراقية في بغداد، بسبب غارة أدت إلى مقتل أبو تقوى السعيدي، آمر اللواء الثاني عشر في حركة النجباء، و علي أبو سجاد، مسؤول الدعم اللوجستي في الحركة.

تأتي هذه الغارة بعد اغتيال إسرائيل صالح العاروري في غارة استهدفت مقر حركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتفجير حفل كان يحيي ذكر اغتيال قاسم سليماني في كرمان بجنوب إيران.

كما تأتي بعد هجمات استهدفت في الأسابع الماضي قواعد عسكرية للتحالف تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.