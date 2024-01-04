أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن، سيبدأ مساء الخميس جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

وقالت إنه سيركز خلال جولته الجديدة في الشرق الأوسط "على منع اتساع رقعة الصراع"، خصوصًا بعد تصريح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي حذر من أن قتال الحزب في حال شنت إسرائيل حربا على لبنان سيكون "بلا سقوف وبلا قواعد وبلا حدود وبلا ضوابط".

ميلر

وأفاد الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر بأن بلينكن سيناقش مسائل من بينها "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير". وقال ميلر إنه سيناقش أيضا "منع اتساع رقعة النزاع"، بعد أيام على مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة إسرائيلية في لبنان، وبينما يستهدف المتمرّدون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران سفنا في البحر الأحمر.

وسيزور بلينكن تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر في الفترة من 4 إلى 11 يناير، وسيشدد حسب الخارجية الأميركية على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهود لخفض التوتر في الضفة الغربية.