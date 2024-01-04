يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الخميس جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل.

وتأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر بين الدولة العبرية وحركة حماس، بعد اغتيال القيادي البارز في الحركة الفلسطينية صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، في هجوم اتهمت حماس والسلطات اللبنانية إسرائيل بتنفيذه. وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء، إسرائيل من شنّ حرب على لبنان، مؤكدا أن قتال الحزب حينها سيكون "بلا سقوف وبلا قواعد وبلا حدود وبلا ضوابط".