إيلاف من الرباط: شارك بضعة آلاف من الأساتذة المغاربة، اليوم الخميس، في مسيرة احتجاجية بالرباط العاصمة، في سياق سلسلة احتجاجات وإضرابات في قطاع التعليم منذ 5 أكتوبر الماضي.



ودعت تنسيقيات الأساتذة، التي تعمل من خارج النقابات إلى تنظيم المسيرة للاحتجاج على استمرار التوظيف الجهوي، وليس على مستوى مركزي في وزارة التربية الوطنية.

وردد المشاركون في الاحتجاج شعارات تُطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية منتقدين الحكومة ووزير التربية الوطنية.

وتأتي المسيرة ضمن سلسلة من الإضرابات التي خاضتها التنسيقيات منذ ثلاثة أشهر.





الأساتذة يعدون لافتات احتجاجية



إجراءات أمنية

ووصل الأساتذة منذ صباح اليوم إلى شارع محمد الخامس وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ودعت إلى المسيرة التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، و "التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم".

وتواصل التنسيقيات الإضراب منذ الثلاثاء الماضي الذي يستمر حتى الجمعة رغم استجابة الحكومة لعدد من المطالب.



حوار

وعملت الحكومة على محاورة النقابات الأكثر تمثيلية من أجل الاستجابة لبعض المطالب، أهمها تعديل النظام الأساسي.

وأعلنت الحكومة في 10ديسمبر الماضي اتفاقاً مع النقابات لرفع الأجور بزيادة قدرها 1500درهم (150 دولارا) شهريا.

كما أعلنت عن اتفاق آخر في 26 ديسمبر الماضي يقضي يتعديل النظام الأساسي، لكن ذلك لم يحسم الخلاف مع الأساتذة.