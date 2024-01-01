إيلاف من الرباط: نفذّت وحدات مكلفة مراقبة الحدود على مستوى مدن الناظور والمضيق والفنيدق ليل الأحد الإثنين عدة عمليات اعتراض وإبعاد لاكثر من الف شخص كانوا يستعدون للتوجه الى جيبي سبتة ومليلية الذين تحتلهما اسبانيا شمال المغرب ، بحسب بيان رسمي.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اوردته وكالة الانباء المغربية أنه على مستوى مدينة الناظور، قامت هذه الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية باعتراض ما مجموعه 175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة (جزائرية، مغربية، تونسية، يمنية).

وأوضح المصدر ذاته أنها شاركت أيضا خلال عمليات تطهير مشتركة تم تنفيذها على مستوى المدن المذكورة في اعتراض ما مجموعه 935 مرشحا للهجرة غير النظامية، كانوا يستعدون لمغادرة المغرب باتجاه إسبانيا.



تسلل مستمر

يذكر ان جيبي سبتة ومليلية يتعرضان بانتظام لمحاولات تسلل مهاجرين.

ويعد طريق الهجرة إلى جزر الكناري البوابة الأخرى الى أوروبا في المحيط الأطلسي خاصة من السواحل المغربية ومنطقة الصحراء المغربية.

ويواجه الأرخبيل الإسباني أسوأ أزمة هجرة هذا العام منذ عام 2006. واعتبارا من 15 نوفمبر الماضي وصل 324 الفا و36 مهاجرا إلى جزر الكناري بزيادة قدرها 118% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا لوزارة الداخلية .