إيلاف من الرباط: تمكنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)في المغرب، من تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابيين وتمويل نشاط عناصر تنظيم "داعش".

وأسفرت هذه العملية عن توقيف خمسة أشخاص في إسبانيا بأقاليم : فالنسيا (2)، كاسيريس( 1)، أليكانتي(1) وغيبوثكوا(1)، حسبما ذكر بيان للشرطة الإسبانية.



جمع أموال

وقال المصدر ذاته إنه يشتبه في تورط أعضاء هذه الشبكة في جمع الأموال المتحصلة من الجرائم المرتكبة في أوروبا لتمويل أنشطتهم الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن الموقوفين كانوا يحولون مبالغ كبيرة من المال عبر الحوالات الدولية والعملات المشفرة، حيث تم ضبط زهاء 200 ألف يورو من العملات المشفرة خلال عمليات التفتيش.

وأضاف البيان أن بعض أعضاء الشبكة حاولوا أيضا استقطاب أتباع جدد لاعتناق الفكر الجهادي ودعمهم في حال ما أبدوا رغبتهم في تنفيذ هجمات إرهابية.

وتبعًا للتحقيقات التي أجريت على مدى عامين تقريبًا، تبين أن "هذه الشبكة ساهمت في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابيين على الأقل، تم تحييدهما في نهاية المطاف بفضل تدخلات الأجهزة الأمنية". وخلص البيان إلى أن "هذه العملية أظهرت أهمية التعاون الدولي لتحييد التهديد الإرهابي".