إيلاف من الرباط: يحضر اتحاد كتاب المغرب، في شخص رئيسه عبد الرحيم العلام وعضو المكتب التنفيذي عبد المجيد شكير، في اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ما بين 4 و7 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وأوضح بيان للاتحاد، يحمل تاريخ يوم الاثنين، من نواكشوط، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنه إثر وصول ممثليْاتحاد كتاب المغرب إلى نواكشوط، توجها مباشرة إلى مقر أشغال الاجتماع بأحد فنادق المدينة، حيث شكل حضور الاتحاد "مناسبة سانحة لتأكيد عضويته في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وأيضا مناسبة مهمة لرفع الإقصاء غير المبرر للاتحاد من حضور اجتماعات مجلس الاتحاد العام والمشاركة فيها".

جانب من اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء العرب بنواكشوط

وأضاف البيان أن اتحاد كتاب المغرب استُقبل، حين وصوله إلى مقر الاجتماع "بترحيب وحفاوة بالغين"، من لدن ممثلي اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الكتاب والأدباء،ما "يؤكد وزن اتحاد كتاب المغرب وقيمته التاريخية ووضعه الاعتباري داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب". وعاد المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان آخر، الثلاثاء، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى توضيح مسألة "الإقصاء غير المبرر للاتحاد من حضور اجتماعات مجلس الاتحاد العام والمشاركة فيها"، مشيرا إلى أنه "علم" باجتماع مجلس الاتحادالعام للأدباء والكتاب العرب، بنواكشوط، وهو الاجتماع الذي، قال عنه البيان إنه "لم يتأت لاتحاد كتاب المغرب حضوره في دوراتسابقة والمشاركة فيه، بسبب الإقصاء غير المبرر، الذي يتعرض له اتحاد كتاب المغرب، فقرر المكتب التنفيذي، بعد طول تغييب له،حضور الاجتماع فعليا والمشاركة فيه". كما تحدث البيان عن أسباب تأجيل الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع عشرالاستثنائي للاتحاد، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي،"التزم بالدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع عشر،الاستثنائي، لاتحاد كتاب المغرب،في غضون شهر نوفمبر 2023،بالرباط، وذلك لتحديد موعد عقد المؤتمر المقبل ومكانه، وتحيين الأوراق التي ستعرض على أنظار المؤتمرين".

في سياق ذلك ،يضيف البيان،راسل المكتب التنفيذي وزير الشباب والثقافة والتواصل، في موضوع طلب دعم وزارته لعقد الاجتماع المذكور،"غير أننا لم نتلق، لحد الآن، أي رد من سيادته بهذا الخصوص،رغم رسائل التذكير التي وجهناها له". وأضاف أنه على إثر ذلك، بادر إلى البحث عن جهات أخرى لدعم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية، بما يوفر الظروف المناسبةلأعضاء اللجنة التحضيرية لعقد الاجتماع ، وهو ما تأتى للمكتبالتنفيذي. وأشار البيان إلى أن بعض أعضاء اللجنة التحضيرية، ممنيمارسون مهنة التدريس، تواصلوا مع المكتب التنفيذي، لطلبإمكانية تأجيل موعد عقد الاجتماع المذكور حتى شهر ديسمبر الجاري، وذلك "بسبب ما يعرفه قطاع التعليم من إكراهاتتنظيمية، تحول دون إمكانية حضورهم ومشاركتهم". وفي هذا الإطار، ناشد المكتب التنفيذي وزير الشباب والثقافةوالتواصل، في إطار الشراكة التي تجمع وزارته باتحاد كتابالمغرب، أن "يتواصل مع الجهة الشرعية في الاتحاد، باعتبارهاالمخاطب القانوني والشرعي الوحيد، طبقا لقوانين الاتحاد، وقرارمؤتمر طنجة، والحكم القضائي الصادر بهذا الخصوص، وذلكفي كل ما يتعلق باتحاد كتاب المغرب". يشار إلى أن اتحاد كتاب المغرب، الذي تأسس قبل أكثر مننصف قرن، ليكون "منظمة ثقافية جماهيرية مستقلة"، يشكل أكبر تجمع للكتاب المغاربة. وقد تداول على رئاسته، منذ 1961، كل من محمد عزيز الحبابي، وعبد الكريم غلاب، ومحمد برادة،وأحمد اليابوري، ومحمد الأشعري، وعبد الرفيع الجواهري،وحسن نجمي، وعبد الحميد عقار وعبد الرحيم العلام.