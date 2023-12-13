إيلاف من الرباط: أشادت رومانيا بقوة التعاون الأمني مع المغرب، والدور الكبير الذي تقوم به المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية(المخابرات الخارجية)، ومساهماتها الاستثنائية في تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير العلاقات مع بوخارست.

جاء ذلك أمس الثلاثاء خلال تكريم المدير العام للمخابرات الخارجية المغربية محمد ياسين المنصوري، في العاصمة الرومانية، وتوشيح الرئيس الروماني له بـ"الوسام الوطني من رتبة ضابط كبير" مع الشارة المدنية "نجمة رومانيا".





محمد ياسين المنصوري مدير عام المخابرات الخارجية المغربية



امتياز عال

ويعد الوسام الذي منح المنصوري من بين أعلى الامتيازات المدنية التي تمنحها دولة رومانيا .

وجرى منح الوسام الروماني الرفيع للمنصوري بمقتضى مرسوم للرئيس الروماني كلاوس فيرنر يوهانيس، الذي نشر بالجريدة الرسمية الرومانية يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان تدخل للمخابرات الخارجية المغربية، قد ساهم في اغسطس(آب) الماضي، في اطلاق سراح رهينة روماني كان مختطفًا في منطقة الساحل جنوب الصحراء الأفريقية، منذ ثماني سنوات.

وتمكّن المواطن الروماني يوليان غيرغوت، الذي كان يعمل ضابط أمن، من العودة إلى بلاده سالمًا.



بيان

ونشرت وزارة الخارجية الرومانية عقب ذلك بيانًا صحفيًا وجّهت فيه الشكر للرباط على مساعدتها في إطلاق سراح الرهينة الروماني.

وكشف رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، انذاك في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أنه اتصل هاتفيًا برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، من أجل توجيه شكر خاص لأجهزة المخابرات المغربية لتعاونها في إطلاق سراح المواطن الروماني.

وأعرب عن أمله في مواصلة الحوار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وعد المراقبون مساهمة المخابرات الخارجية المغربية في الإفراج عن الرهينة الروماني بانها "تبرز نفوذ الجهاز الامني المغربي في منطقة الساحل وأفريقيا".