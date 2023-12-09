إيلاف من الرباط: قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المغربية لـ" إيلاف" إن المملكة المغربية تدين بشدةً سماح السلطات الإسرائيلية لمجموعة من المستوطنين المتطرفين تنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة في محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وفيما يتعلق بمصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشـرقية المحتلة، قال المصدر ذاته ان المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تعتبر أن هذا القرار انتهاك سافر لقرارات الشـرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وعبر المصدر ذاته عن رفض الرباط القاطع لكل الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى المساس بالوضعية التاريخية والقانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن الممارسات الأحادية تشكل تقويضا لكافة الجهود الرامية لإحياء العملية السلمية، وبما يفضـي إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفق حل الدولتين.