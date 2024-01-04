إيلاف من دبي: كُشف النقاب في دبي عن أكبر مجسم معدني لطائر في العالم، وجهت بصنعه القرية العالمية، وجهة التسوق والترفيه المعروفة في دبي، وذلك خلال موسمها الثامن والعشرين الجاري.

صُمم المجسم على شكل طائر الصقر، ويبلغ طوله نحو ثمانية أمتار، فيما يبلغ طول جناحيه الممدودين 22 متراً، وبوزن يصل إلى ثمانية أطنان، الأمر الذي يجعله الأكبر في العالم، وعلى هذا الأساس جرى تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقد زوِّد المجسم أيضاً بأكثر من 50 ألفاً من أضواء الليد الصديقة للبيئة، لإبرازه للزوار مساء، كون أكثر الزائرين يقصدون القرية العالمية ليلاً.

جرى تشييد المجسم العملاق تخليداً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الصقر في ثقافة دولة الإمارات، ويمكن لزوار منطقة "ميني وورلد"، التي تمثل أحدث الوجهات الترفيهية الجديدة في القرية العالمية، مشاهدة المجسم مجاناً، لا سيما أن هذه المنطقة تعرض أيضاً 25 مجسماً مصغراً لأشهر معالم العالم.