تجدد القصف الاسرائيلي اليوم الجمعة على عدة قرى حدودية في جنوب لبنان، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم (الجمعة)، أنه شنّ غارة في بلدتي عيتا الشعب ومجدل زون بجنوب لبنان، أسفرت عن تدمير بنى تحتية ونقطة وموقع عسكريين لجماعة "حزب الله" اللبنانية الموالية لإيران.

وتَقدّم لبنان اليوم بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي عقب هجوم شهدته الضاحية الجنوبية في بيروت هذا الأسبوع، وأسفر عن مقتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وجاء في الشكوى: "هذا الاعتداء يمثّل الفصل الأكثر خطورةً في مسلسل الاعتداءات، حيث شكّل تصعيدًا هو الأول من نوعه منذ عام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت"، حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.