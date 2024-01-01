القدس: أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ليل الأحد الاثنين أنّ الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستستمر "طيلة" العام 2024.

وقال هاغاري "على الجيش الإسرائيلي أن يضع مخططاته مسبقاً لأنه سيُطلب منّا تنفيذ مهام ومعارك إضافية طيلة هذه السنة".

وشدّد على أنه سيتحتم تجنيد عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط لمواصلة القتال، إلا أنّ عدداً منهم سيأخذ فترة استراحة من الحرب للاستعداد "لعمليات قتالية مطوّلة".

هاغاري

وأوضح هاغاري أن "بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم خلال هذا الأسبوع"، ما "سيمكّنهم من استعادة قواهم للمشاركة في الأنشطة المستقبلية خلال العام المقبل" (2024).

وأضاف أن "ذلك سيخفف إلى حد كبير العبء عن الاقتصاد".

وأشار إلى أنّ الجيش يخطط لنشر قواته في الأشهر المقبلة.

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الاول/أكتوبر، مع شن حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل تسبب بمقتل 1140 شخصا معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة حماس ويشن الجيش منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة على قطاع غزة وعمليات برية، ما تسبب بسقوط 21978 قتيلا على الأقلّ، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحّة التابعة لحماس، وهي أعلى حصيلة لأي عملية إسرائيلية حتى الآن.

ومنذ بدء العملية البرية في غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 172 جندياً إسرائيلياً داخل القطاع غزة، بعضهم بنيران "صديقة"، وفق الجيش.