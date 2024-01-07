أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن إسرائيل ستعيد السكان إلى الشمال إما عن طريق الضغط على "حزب الله" اللبناني أو من خلال حرب أخرى.

ونقل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، عن هاليفي القول: "نواصل رفع الثمن الذي يدفعه (حزب الله) وصولاً إلى تحقيق مسؤوليتنا وواجبنا بإعادة سكان شمال البلاد إلى منازلهم ليس غصباً عنهم بل من خلال ضمان شعورهم بالأمن والأمان". وأضاف: "ستتحقق هذه الغاية إما من خلال الضغط المتزايد الذي نمارسه الآن، أملاً في أن يؤتي ثماره ويولد واقعاً مختلفاً تماماً، وإما من خلال الوصول إلى حرب أخرى".

وتابع رئيس الأركان القول: "إننا -في حال اندلاع حرب- سنتعامل معها بشكل ممتاز، رغم أننا نخوض منذ فترة طويلة القتال ورغم ما نواجهه من تحديات في ساحات كثيرة، سوف نقوم بما يتعين علينا القيام به بشكل ممتاز. تحقيق أهداف الحرب ما زال يتطلب طريقاً طويلة، وعليه سيستغرق الأمر المزيد من الوقت".

وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، قال هاليفي إن عام 2024 سيكون "حافلاً بالتحديات" بالنسبة للجيش. مضيفًا أنه "حتى وإن تعذر علي الجزم باستمرار القتال طوال العام، فإنه من اليقين أن نكون في حالة حرب في غزة على مدى العام".