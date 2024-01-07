توجه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس إلى حدود إسرائيلية الشمالية، ووقع على قذيفة مدفعية ليطلقها الجيش الإسرائيلي على لبنان، كاتبًا: "من أجل إسرائيل"

إيلاف من بيروت: في خلال زيارة دعم لإسرائيل، توجه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس إلى الحدود الإسرائيلية مع لبنان، حيث أمضى وقتًا مع الجنود هناك، وشاركهم الطعام.. ووقع على قذيفة مدفعية ليطلقها الجيش الإسرائيلي على لبنان، كاتبًا: "من أجل إسرائيل"، كما اعتاد المواطنون الإسرائيليون أن يفعلوا، بحسب "يديعوت أحرونوت" العبرية.

صورة نشرها مغردون إسرائيليين لمايك بنس موقعًا قذيفة إسرائيلية لتطلق على لبنان

تبادل بنس الأحاديث مع مجموعة من الجنود على حدود إسرائيل الشمالية، وطمأنهم قائلًا: "نقدر ما تفعلونه"، مؤكدًا أنه لا يتحدث إليهم نيابة عن الحكومة الأميركية، لكنه يتحدث نيابة عن الشعب الأميركي. أضاف: "نقف إلى جانبكم حتى النهاية".

Traveled to Israel’s Northern Command today to meet with military leaders and joined @IDF soldiers stationed near Israel’s border with Lebanon. Ever since October 7th, these courageous Israelis, several of whom are also American citizens, left families and home to stand strong… pic.twitter.com/2vj3mmArSl — Mike Pence (@Mike_Pence) January 5, 2024

وغرّد بنس على صفحته في منصة "إكس": "زرت القيادة الإسرائيلية في الجبهة الشمالية، والتقيت هناك بالقادة العسكريين، وانضممت إلى الجنود المنتشرين على الحدود مع لبنان".

أضاف: "منذ 7 أكتوبر، خرج هؤلاء الشجعان، وبعضهم أميركيون، إلى الميدان تاركين عائلاتهم وبيوتهم للدفاع عن إسرائيل. بارك الله في الجميع".

وذيّل بنس منشوره بالعلمين الأميركي والإسرائيلي.

وكما تقول الصحيفة، تناول بنس الحساء مع الجنود الإسرائيليين، أعده قائد الفوج، مصرًا على الجلوس معهم في الخيمة، ثم حضروا القهوة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"