توجه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس إلى حدود إسرائيلية الشمالية، ووقع على قذيفة مدفعية ليطلقها الجيش الإسرائيلي على لبنان، كاتبًا: "من أجل إسرائيل"

إيلاف من بيروت: في خلال زيارة دعم لإسرائيل، توجه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس إلى الحدود الإسرائيلية مع لبنان، حيث أمضى وقتًا مع الجنود هناك، وشاركهم الطعام.. ووقع على قذيفة مدفعية ليطلقها الجيش الإسرائيلي على لبنان، كاتبًا: "من أجل إسرائيل"، كما اعتاد المواطنون الإسرائيليون أن يفعلوا، بحسب "يديعوت أحرونوت" العبرية.

صورة نشرها مغردون إسرائيليين لمايك بنس موقعًا قذيفة إسرائيلية لتطلق على لبنان

تبادل بنس الأحاديث مع مجموعة من الجنود على حدود إسرائيل الشمالية، وطمأنهم قائلًا: "نقدر ما تفعلونه"، مؤكدًا أنه لا يتحدث إليهم نيابة عن الحكومة الأميركية، لكنه يتحدث نيابة عن الشعب الأميركي. أضاف: "نقف إلى جانبكم حتى النهاية".

Traveled to Israel’s Northern Command today to meet with military leaders and joined @IDF soldiers stationed near Israel’s border with Lebanon. Ever since October 7th, these courageous Israelis, several of whom are also American citizens, left families and home to stand strong… pic.twitter.com/2vj3mmArSl