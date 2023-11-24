إيلاف من بيروت: تقول القناة 13 الإسرائيلية إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، وطلب من تل أبيب العمل على تهدئة الجبهة الشمالية خلال وقف إطلاق النار. أنهى نتنياهو المحادثة الهاتفية مع بايدن دون تقديم أي التزام في هذا الشأن.

حصل ذلك قبل وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو مساء الخميس مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس تمهيدًا لإبرام صفقة تبادل الرهائن مع حماس. ونقلت القناة نفسها عن مسؤول سياسي مطلع على تفاصيل المحادثة قوله إن بايدن أخبر نتنياهو أنه يفهم أنه سيكون من الممكن الحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية أيضًا، "وهو يعتقد أن على إسرائيل أن تتحرك في هذا الاتجاه". وممكن التقدير أن هذا الموضوع سيطرح للنقاش لاحقًا بين كبار القادة السياسيين.

أتى ذلك بعد غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في العاشرة من ليل الأربعاء على منزل في بلدة بيت ياحون الجنوبية اللبنانية، أدت إلى مقتل خمسة من ضباط النخبة في حزب الله، بينهم نجل النائب محمد رعد، رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، إضافة إلى مسؤول أحد الأفواج في قوات الرضوان التابعة للحزب.

وقد نفذ حزب الله على إثرها سلسلة عمليات قتالية استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية، إضافة إلى إطلاق أكثر من 50 صاروخًا على فرى وبلدات في الشمال الإسرائيلي.

وكانت الصحف الأميركية قد أبرزت مرارًا الدعوات التي وجهتها إدارة بادين إلى إسرائيل للتهدئة في جنوب لبنان، خوفًا من تمدد الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، تهدد بدخول إيران والولايات المتحدة فيها.