بيروت: أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، السبت، إن أميركا تخوض المعركة في غزة وتديرها وكل الضغط يجب أن يوجه إلى الأميركيين.

وأوضح نصر الله، في خطاب تلفزيوني، أن "من يستطيع أن يوقف العدوان هو من يديره أي أميركا"، ورأى أن إسرائيل تدفع إلى غزة بأقوى ألوية النخبة وهو، في رأيه، "دليل عجز حيث فشلت في تقديم صورة النصر".

وشدد على أن عمليات "حزب الله" ضد القوات الإسرائيلية مستمرة بشكل يومي، واعترف بصعوبتها بسبب "الحضور الدائم للمسيرات المسلحة" الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود ارتفاع في كم العمليات المنطلقة من جنوب لبنان ونوعية السلاح المستخدم فيها، مشيراً إلى استخدام الطائرات الهجومية المسيرة للمرة الأولى، وكذلك الكشف عن استهدف القوات الإسرائيلية بصاروخ "بركان" الذي يحمل كمية كبيرة من المتفجرات تصل إلى 500 كيلوغرام.

وتطرّق نصر الله إلى تعرض حزبه والفصائل المسلحة في العراق التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" لضغوط أميركية، وتابع: "ولم يتركوا قناة غربية وعربية ولبنانية لإيصال التهديدات إلينا إلا وفعلوا".