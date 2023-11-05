بيروت: صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جماعة "حزب الله" اللبنانية هاجمت، اليوم الأحد، مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية عدة، وإن إحدى الهجمات أسفرت عن مقتل مواطن إسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "حزب الله" يواصل "زعزعة الاستقرار الأمني على الحدود الشمالية ويستهدف سكان الشمال دون تمييز، ويخاطر بالاستقرار في جنوب لبنان"، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".

وقد أعلن "حزب الله"، في وقت سابق اليوم، مقتل 3 من عناصره بنيران إسرائيلية، وذلك مع تواصل القصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

وذكرت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أن الجيش الإسرائيلي قصف مجدداً بلدات حدودية بجنوب البلاد.

وتفجر القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي من جهة؛ و"حزب الله" وفصائل فلسطينية مسلحة من جهة أخرى عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، مساء اليوم، إن مواطنة لبنانية وأحفادها الثلاثة لقوا حتفهم بعدما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة كانوا يستقلونها على طريق عيناثا - عيترون بجنوب لبنان.