تل أبيب: حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجدداً، مساء الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني الموالي لإيران "سيرتكب خطأ عمره" إذا قرر الانضمام إلى الحرب ضد إسرائيل، التي تخوض منذ 32 يوماً نزاعاً ضد "حركة حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نتنياهو في كلمة: "إذا قرر (حزب الله) الانضمام إلى الحرب، فسيكون قد ارتكب خطأ عمره"، علماً أن تبادل القصف مستمر في شكل يومي بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حزب الله" في المنطقة الحدودية بين لبنان ودولة إسرائيل منذ بدء الحرب مع "حماس" في 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يطوّق مدينة غزة، ويجري عمليات داخلها، بينما يواصل هجومه المستمر منذ شهر ضد "حماس".

وأكد نتنياهو، في بيان نقله التلفزيون، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو توصيل للوقود إلى غزة قبل أن تطلق "حماس" سراح الرهائن الإسرائيليين. وأضاف: "لن نتوقف».