واشنطن: حذرت الولايات المتحدة الجمعة، "حزب الله" من "استغلال" الحرب بين إسرائيل و"حماس" بعدما أعلن الأمين العام للحزب أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد إسرائيل "مفتوحة".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولًا أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

وهدّد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الجمعة الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".

موقف أميركا

وتعليقًا على هذا الموقف، أكدت الولايات المتحدة أنها "لا تسعى إلى تصعيد أو إلى توسيع رقعة النزاع" المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "قد يتحول الأمر إلى حرب بين إسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان. إن التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".