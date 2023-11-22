قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن هجمات "حزب الله" قد تؤدي إلى حرب في لبنان، واصفاً الحزب بأنه وكيل لإيران في المنطقة، وفق ما أفادت به "وكالة أنباء العالم العربي".

وأكد كوهين في بيان عبر منصة "إكس" أن إسرائيل لا مصلحة لها في فتح جبهة حرب جديدة مع "حزب الله"، لكنها لن تستطيع مواصلة التغاضي عن هجماته.

ولفت كوهين إلى أن مسؤولية المجتمع الدولي هي التطبيق الكامل للقرار 1701 من أجل منع الحرب في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع بلبنان إثر انطلاق صفارات الإنذار بشمال إسرائيل بسبب إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية. وأضاف الجيش في بيان أن القذائف سقطت في منطقة مفتوحة ولم ترد بلاغات عن إصابات، وأنه يضرب مصادر إطلاقها رداً على ذلك. ومضى قائلاً إن إحدى دباباته ضربت موقعاً عسكرياً تابعاً لـ"حزب الله".

وتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، اليوم، ووصف هذا اليوم بـ"الأعنف لجهة القصف الإسرائيلي على البلدات اللبنانية"، الذي وقع عشية الهدنة المتوقَّعة في الحرب على غزة. ولم تتوقف وتيرة إطلاق النار منذ الصباح، وتكثف فيها القصف المدفعي والغارات الجوية.