إيلاف من بيروت: أعادت القوات الجوية الإسرائيلية إحياء منطاد رادار ضخم، من المقرر أن يقوم بدوريات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وسط تصاعد التوترات، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

يعد 'تل شمايم' أو 'سكاي ديو' واحدًا من أكبر مناطيد المراقبة على ارتفاعات عالية، بحسب صحيفة "جويش برس".

مشروع مشترك

نشرت إسرائيل هذا المنطاد الضخم لمراقبة المنطقة مع تصاعد الصراع مع حزب الله المدعوم من إيران على طول الحدود مع لبنان.

ونظام مناطيد المراقبة هذا هو مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، طورته وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية. وتسلم سلاح الجو الإسرائيلي هذا المنطاد رسميًا في عام 2022.

Yesterday, the IAF officially received the "Tal Shamaim" platform developed in cooperation with the @Israel_MOD and the U.S. Missile Defense Agency (MDA). pic.twitter.com/MyjDFjLlU8