إيلاف من بيروت: أعادت القوات الجوية الإسرائيلية إحياء منطاد رادار ضخم، من المقرر أن يقوم بدوريات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وسط تصاعد التوترات، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

يعد 'تل شمايم' أو 'سكاي ديو' واحدًا من أكبر مناطيد المراقبة على ارتفاعات عالية، بحسب صحيفة "جويش برس".

مشروع مشترك

نشرت إسرائيل هذا المنطاد الضخم لمراقبة المنطقة مع تصاعد الصراع مع حزب الله المدعوم من إيران على طول الحدود مع لبنان.

ونظام مناطيد المراقبة هذا هو مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، طورته وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية. وتسلم سلاح الجو الإسرائيلي هذا المنطاد رسميًا في عام 2022.

Yesterday, the IAF officially received the "Tal Shamaim" platform developed in cooperation with the @Israel_MOD and the U.S. Missile Defense Agency (MDA). pic.twitter.com/MyjDFjLlU8 — Israeli Air Force (@IAFsite) March 23, 2022

إنذار مبكر

حينها، قال الجنرال نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "يواجه سلاح الجو الإسرائيلي تهديدات كبيرة في المسرح الشمالي، وعلينا أن نكون مستعدين لكل سيناريو. يوفر النظام الجديد إضافة مهمة لقدرات المراقبة الجوية الحالية ويعزز قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على الدفاع عن الأجواء الإسرائيلية".

يساعد هذا المنطاد في اكتشاف الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار، ويوفر لإسرائيل قدرات الكشف والإنذار المبكر.

المصدر: "بزنس إنسايدر"