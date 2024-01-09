أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب "أهمية" تجنّب الدولة العبرية إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين الفلسطينيين في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن "جدّد دعمنا لحقّ إسرائيل في منع تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من تشرين الأول(أكتوبر)، وكما شدد على أهمية تجنّب إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين، وحماية البنية التحتية المدنية في غزة".

غالانت

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في حديثه مع بلينكن بتكثيف الضغط على إيران لتجنب تصعيد في المنطقة مع استمرار حرب غزة.

ونقل بيان للحكومة عن غالانت قوله إن "زيادة الضغط على إيران هو أمر ضروري للغاية ويمكن أن يمنع التصعيد على صعيد المنطقة وفي ساحات أخرى".

هذا وتنفي إسرائيل التي تلقى دعما واسعا من حليفتها الولايات المتحدة، الاتهام بارتكاب "إبادة جماعية". وأكد رئيس حكومتها بنيامين ناتنياهو مؤخرا أن جيشه يشن حربا "أخلاقية" في غزة.