إيلاف من بيروت: يلجأ الجنود الأوكرانيون إلى مهاجمة القوات الروسية بطائرات صغيرة بدون طيار وسط نقص في ذخيرة المدفعية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال التقرير إنه مقابل كل خمس طلقات مدفعية روسية، فإن أوكرانيا قادرة على إطلاق واحدة أو اثنتين فقط في المقابل، وتلجأ إلى استخدام طائرات بدون طيار من منظور الشخص الأول (FPV) لصد الهجمات الروسية.

متاحة في كل مكان

الطائرات بدون طيار متاحة من البائعين التجاريين، ويتم التحكم فيها عن بعد، ويمكن تزويدها بالمتفجرات في ساحة المعركة.

وقال ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمي الأوكراني: "نستخدم بشكل متزايد طائرات بدون طيار FPV لأننا نفتقر إلى القذائف".

أضاف أن "الطائرات بدون طيار لا يمكنها أن تحل محل المدفعية بشكل كامل".

أكثر دقة

يتم تجهيز الطائرات بدون طيار بالمتفجرات ثم يتم توجيهها إلى هدفها. وقال التقرير إنها غالبا ما تكون أكثر دقة من المدفعية، لكنها قادرة على إحداث أضرار أقل بكثير.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، إن القوات الأوكرانية "تتكيف مع الصعوبات في ساحة المعركة الناجمة عن نقص المعدات ولكنها تكافح من أجل التعويض الكامل".

وفي الأسابيع الأخيرة، تم حظر حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا من قبل الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يزعمون أنه ينبغي إنفاق المزيد من الأموال على أمن الحدود الأميركية. وفي الوقت نفسه، تعطل المجر حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي.

طريق مسدود

تواجه القوات الروسية والأوكرانية حاليا طريقا مسدودا عبر خط أمامي يمتد من شرق أوكرانيا إلى جنوبها، بحسب "بزنس إنسايدر".

وقد فشلت إلى حد كبير محاولة أوكرانيا لصد القوات الروسية العام الماضي كجزء من هجومها المضاد، وتواجه القوات الأوكرانية الآن نقصًا في القوى البشرية والمعدات في محاولتها منع روسيا من التقدم.

وقالت شالاندا يونغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في 5 يناير الجاري، إن أوكرانيا ستكافح ليس فقط لتمويل مجهودها الحربي، ولكن أيضًا لتمويل الخدمات الحكومية ما لم يرفع الكونغرس الحظر عن المساعدات.

اضافت: "أنا قلق للغاية من أن موارد الولايات المتحدة ليست فقط هي التي تحتاجها كييف لإيقاف بوتين. بل: ما هي الرسالة التي يرسلها ذلك إلى بقية العالم؟".