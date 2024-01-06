أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو سنة 2014. وغالبا ما تتعرض القرم لهجمات لأنها تشكل القاعدة الخلفية للأسطول الروسي في البحر الأسود وخط إمدادات رئيسي للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فقد "اعترضت الدفاعات الجوية أربعة صواريخ أوكرانية ودمرتها فوق شبه جزيرة القرم".

هجومات سابقة

في وقت سابق من شهر ديسمبر الأخير، أعلنت روسيا أنها اعترضت 35 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وبحر آزوف. وأشارت إلى أن "الدفاعات الجوية دمرت 22 مسيّرة أوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق" بحر آزوف وشبه جزيرة القرم".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية بعيد ذلك في بيان ثان إحباط "محاولة جديدة لنظام كييف" صباح الثلاثاء مشيرة إلى تدمير الجيش الروسي أربع مسيّرات فوق بحر آزوف.