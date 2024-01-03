موسكو: تعرضت شبه جزيرة القرم ومنطقتان روسيتان حدوديتان مع أوكرانيا لموجة جديدة من الهجمات الأربعاء، حسبما قال مسؤولون محليون، غداة قصف عنيف استهدف كييف وعلى وقع تصعيد للضربات الجوية المتبادلة بين الطرفين.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشسلاف غلادكوف إن "الوضع في بيلغورود لا يزال متوترا. وقع هجومان في الصباح".

وأعلن الدفاع الجوي الروسي اعتراض ستة صواريخ فوق منطقة بيلغورود التي تعرضت لضربات متكررة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل زهاء عامين.

وقتل شخص وجرح 11 آخرون الثلاثاء، بحسب غلادكوف.

وألحق هجوم جوي أضرارا ببنى تحتية وتسبب بانقطاع الكهرباء في منطقة كورسك إلى الشمال من بيلغورود، حسبما قال الحاكم رومان ستاروفويت على تلغرام.

وأُسقط صاروخ آخر قرب سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، بحسب حاكم المدينة، دون ورود تقارير عن أضرار.

وتشهد المناطق الروسية الحدودية مع أوكرانيا هجمات بشكل متكرر منذ اندلاع الحرب. لكن بيلغورود تعرضت لضربات بشكل خاص عقب قصف روسي واسع النطاق على أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وأدى القصف الصاروخي الروسي الذي طال الجمعة مدنا أوكرانية من بينها كييف، الى مقتل ما يزيد عن 30 شخصا.

وردا على ذلك تعرضت بيلغورود لسلسلة من الهجمات في نهاية الأسبوع، أدت إلى مقتل 25 شخصا في حصيلة غير مسبوقة منذ بدء الحرب بين البلدين.

وأطلقت روسيا 99 صاروخا على أوكرانيا صباح الثلاثاء، بحسب كييف، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى.