موسكو: أكدت وزارة الدفاع الروسية السبت أن الهجوم الدامي على مدينة بيلغورود "لن يمر بدون عقاب"، محملة الجيش الأوكراني المسؤولية عنه.

وقالت الوزارة على تلغرام إن "هذا الهجوم لن يمر بدون عقاب"، مؤكدة التمكن من اعتراض صاروخَين اثنين و"معظم" القذائف التي أُطلقت على المدينة.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أُبلغ" بالهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود.

ونقلت وكالات روسية عن بيسكوف قوله "أُبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بهجوم الجيش الأوكراني على مناطق سكنية في بيلغورود"، المدينة القريبة من الحدود.

وفي السياق، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنّ الهجوم على مدينة بيلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا أدى إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة 108 آخرين بجروح السبت، وفقاً لحصيلة جديدة.

وكتبت الوزارة على تلغرام "بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصاً بالغاً وطفلين في بيلغورود. وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم خمسة عشر طفلاً".