موسكو: أكدت روسيا الثلاثاء أن سفينة تابعة لها تضررت في هجوم أوكراني على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، في ضربة جديد في البحر الأسود لموسكو بينما تتحدث عن تقدمها في هجومها البري.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ من قبل وزير الدفاع سيرغي شويغو بـ "الأضرار" التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك خلال هذه الضربة، من دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت وزارة الدفاع كما نقلت وكالة الأنباء ريا نوفوستي، إلى أن السفينة "تضررت ليلا خلال هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة صواريخ كروز".

وكان سلاح الجو الأوكراني ذكر قبل ذلك أنه "دمر" هذه السفينة التي تنقل طائرات مسيّرة من صنع إيران من نوع "شاهد" تستخدمها موسكو في النزاع.

وقال على تطبيق تيليغرام إن الهجوم تم تنفيذه حوالي الساعة 02,30 (00,30 ت غ) باستخدام صواريخ عابرة من سلاح "الطيران التكتيكي".

ونقل قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك مقطع فيديو يظهر انفجارا وألسنة لهب.

وهنّأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء القوات الجوية الأوكرانية على الغارة. وقال زيلينسكي عبر "تلغرام" مشيراً بطريقة ساخرة إلى غرق السفينة "أنا ممتن لقواتنا الجوية على إضافتها المثيرة للإعجاب لسفينة جديدة إلى أسطول الغواصات الروسية في البحر الأسود".

وصرح حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف أن الهجوم على فيودوسيا أدى إلى مقتل شخص وجرح اثنين آخرين.

كما لحقت أضرار بستة مبان وتم إجلاء سكانها في هذه المدينة التي تضم ميناء تجاريا رئيسيا على البحر الأسود.

تحاول أوكرانيا التي تكافح من أجل صد روسيا عن الجبهة، إبعاد السفن الروسية عن سواحل أوكرانيا.

وهي تسجل نجاحات وتمكن جيشها من إبعاد السفن الروسية عن جنوب غرب البحر الأسود وإعادة فتح ممر بحري لتصدير الحبوب الأوكرانية، متجاهلا التهديدات بالقصف.

وأشاد الرئيس الأوكراني بنتائج هذه الاستراتيجية ووصفها بأنها "انتصار عظيم لأوكرانيا في البحر الأسود".

ويتم استهداف شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، بشكل منتظم لأنها مهمة لوجستيًا للجيش الروسي.

ويقع الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول على بعد نحو 190 كيلومترا عن فيودوسيا، لكن العديد من السفن الروسية تنتشر حاليا أيضا في ميناء هذه المدينة، حسب وسائل إعلام روسية.

وشكلت عمليات كييف الناجحة في البحر الأسود أحد نجاحاتها العسكرية الكبرى القليلة لأن هجومها المضاد تعثر أمام خطوط الدفاع الروسية، وكثفت قوات موسكو ضغطها على الجبهتين الشرقية والجنوبية.

وأعلن الجيش الروسي الاثنين أنه سيطر على بلدة مارينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا، مع أن كييف أكدت لاحقا أن هذا غير صحيح.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن جيشه "يواصل اتخاذ مواقع أكثر ملاءمة وتوسيع الأراضي التي يسيطر عليها في جميع الاتجاهات".

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الثلاثاء أن البلاد تعرضت لهجوم ليلي جديد بطائرات "شاهد" المسيرة، خصوصا في منطقتي خيرسون وأوديسا.

وقال هذا المصدر إنه تم اعتراض 13 طائرة روسية من أصل 19، من دون أن يشير إلى إصابات أو دمار.