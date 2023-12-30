موسكو: قُتل اربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بضربات أوكرانية خلّفت جرحى كذلك في منطقتين روسيتين محاذيتين لأوكرانيا، على ما أعلنت السلطات السبت غداة هجمات روسية واسعة في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إن "طفلين" لم تحدد أعمارهما قتلا في وسط مدينة بيلغورود، مضيفا أن الهجوم أدى أيضا إلى سقوط جرحى.

وكان غلادكوف قد أعلن في وقت سابق أن غارة ليلية استهدفت مبنى سكنيا أدت إلى مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين، مشيرا إلى تضرر نظام إمدادات المياه في المدينة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وفي منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت قريتا كيستر وبورتشيفو للقصف، ما أدى إلى مقتل "طفل من مواليد 2014"، بحسب حاكمها ألكسندر بوغوماز.

ضربات في روسيا

وتنفذ أوكرانيا بانتظام ضربات في روسيا، خاصة في المناطق المتاخمة لحدودها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق المنطقة.

وأعلنت الوزارة من جهة أخرى تدمير 32 مسيّرة أوكرانية بالإجمال في مناطق بريانسك وكورسك وأوريل إلى شمال الحدود مع أوكرانيا وكذلك في منطقة موسكو.

تقع بيلغورود على بعد 80 كيلومترًا إلى شمال مدينة خاركيف الأوكرانية التي تعرضت لقصف عنيف من القوات الروسية صباح الجمعة، حسب السلطات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت على مواقع للتواصل الاجتماعي أن عدد قتلى هذه الضربات الروسية التي استهدفت عدة مدن أوكرانية بلغ 39 شخصا على الأقل.