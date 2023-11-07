موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما مجموعه 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في وقت مبكر من الثلاثاء فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة على تطبيق "تلغرام" إن تسع طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي واعترضت منظومة الحرب الإلكترونية ثماني مسيرات.

وقال حاكم ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود ميخائيل رازفوجاييف، الذي عينته روسيا، في وقت سابق، إن الحطام سقط على سطح منزل في قرية أندرييفكا، في ضواحي سيفاستوبول، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه لفترة وجيزة.

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا محتملين، كما لم تعلق أوكرانيا حتى الآن. لكن كييف كثفت هجماتها في الأشهر القليلة الماضية على البنية التحتية العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.