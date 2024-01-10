إيلاف من موسكو: أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 875 قتيلا وجريحا، مع إسقاط 34 طائرة مسيّرة على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم التصدي لهجمات من جانب القوات الأوكرانية على محاور: كوبيانسك، وكراسني ليمانسك، ودونيتسك، وجنوب دونيتسك، وزابوروجيا، وخيرسون.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تُعلنان بشكل مستمر، منذ اندلاع الأزمة بينهما في فبراير 2022، عن حصيلة متضاربة لخسائرهما، وتسعى كل منهما لإبراز تفوقها على الأخرى، دون معرفة الأرقام بشكل دقيق وموثوق.

والجدير ذكره أن اوكرانيا تخشى تخلي الغرب عن مدها بالأسلحة بعد فشل هجومها المضاد على الجبهات في مواجهة روسيا.

ووسط انشغال الرئيس الأميركي جو بايدن بحملته الرئاسية حاليًا، فإنه من المستبعد أن يصب اهتمامه على دعم أوكرانيا في مواجهة الكونغرس.

وعليه، سيكون على أوكرانيا أن ترمن مساعداتها من مصادر أخرى في حال تقاعس الاتحاد الأوروبي عن دعمها.