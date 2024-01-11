إيلاف من المنامة: ترأس وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني الاجتماع الأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية، وبحضور السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والمهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.

وثمن الزياني عاليًا الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلعون به في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين أضحت نموذجًا يُحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، منوهًا بالدور الهام الذي يقوم به كافة ذوي المصلحة في مملكة البحرين من جهات حكومية وأهلية لتعزيز الارتقاء في مجال حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة.

وأكد الزياني أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في العمل نحو مستويات أشمل، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في إنجاح أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

تقارير

وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2023 واعتماد تقرير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما تم استعراض الإطار الوطني لحقوق الإنسان (2024-2026) والذي أعلنت عنه مملكة البحرين ضمن تعهداتها الطوعية في الحدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد بقصر الأمم بجنيف مؤخرًا.