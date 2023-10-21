القاهرة: أكد ملك البحرين حمد بن عيسى، في كلمته أمام قمة القاهرة للسلام، رفض المملكة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، منتقدًا خرق كافة القوانين الدولية الإنسانية.

وشددّ على أهمية حلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وإذ أكد على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية وفي ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، شدد على "وقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين من الجانبين"، مضيفًا: " لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق السلام الشامل."

وتستضيف القاهرة قمة السلام 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الِشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

هذا ويشارك في القمة الإقليمية الدولية عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم وفي مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.