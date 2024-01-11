إيلاف من لندن: احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة نفط في خليج عمان، صباح يوم الخميس، وقالت طهران إن الاحتجاز جاء تنفيذا لأمر قضائي.

ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) التي تديرها الدولة قصة قصيرة تعترف فيها بمصادرة البحرية الإيرانية. ولم تحدد هوية السفينة، لكنها قالت إن الضبط جاء نتيجة لأمر قضائي.

نزاع قضائي

وكانت السفينة "سانت نيكولاس" متورطة ذات مرة في نزاع مع وزارة العدل الأميركية أدى إلى مصادرة مليون برميل من النفط الخام الإيراني.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKTMO)، التي تقدم تحذيرات للبحارة في الشرق الأوسط، إن الحادث بدأ في الصباح الباكر على بعد 50 ميلاً قبالة ساحل عمان.

ووصفت UKTMO تلقيها تقريرًا من مدير أمن السفينة بسماع "أصوات مجهولة عبر الهاتف" إلى جانب قبطان السفينة. وأضافت أنها لم تتمكن من إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة وأن السلطات تحقق في الحادث.

توترات

ويأتي هذا التطور وسط توترات شديدة في البحر الأحمر القريب، حيث أدت هجمات المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن إلى تعطيل الشحن.

وقالت شركة الاستخبارات الخاصة أمبري إن "أربعة إلى خمسة مسلحين" صعدوا على متن السفينة. وقالت إن الرجال قاموا بتغطية كاميرات المراقبة أثناء صعودهم.

وبدأت الحادثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء في المياه الواقعة بين عمان وإيران، في منطقة تمر بها السفن الداخلة والخارجة من مضيق هرمز.

وتمر نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية عبر مضيق هرمز، على الرغم من حقيقة أن المياه المحيطة بالمضيق شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن من قبل إيران منذ انهيار الاتفاق النووي الذي أبرمته البلاد.

وكان سانت نيكولاس قد أطلق عليه في وقت سابق اسم "سويس راجان"، المرتبط بشركة الشحن اليونانية إمباير نافيغيشن Empire Navigation.

فقدان الاتصال

وفي بيان سابق، أقرت الشركة، ومقرها أثينا، بفقدان الاتصال بالسفينة التي تضم طاقمًا مكونًا من 18 فلبينيًا ومواطنًا يونانيًا واحدًا. ولم توضح الشركة تفاصيل.

وسلطت الأضواء على السفينة في فبراير 2022 عندما قالت مجموعة "متحدون ضد إيران النووية" إنها تشتبه في أن الناقلة كانت تحمل النفط من جزيرة خرج الإيرانية.

وظلت السفينة لعدة أشهر في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة قبل أن تبحر فجأة إلى ساحل تكساس دون تفسير. أفرغت السفينة حمولتها إلى ناقلة أخرى في أغسطس/آب، والتي أفرجت عن نفطها في هيوستن كجزء من أمر وزارة العدل.

وفي سبتمبر/أيلول، اعترفت شركة إمباير نافيغيشن Empire Navigation بأنها مذنبة بتهريب النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات ووافقت على دفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار (1.9 مليون جنيه إسترليني) في قضية تتعلق بالناقلة.