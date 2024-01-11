إيلاف من بيروت: عرض مبعوث الرئيس الاميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت، للأوضاع العامة في جنوب لبنان والمنطقة وسط الاشتباكات المستمرة على حدود لبنان مع إسرائيل بالتزامن مع الهجوم البري والجوي في قطاع غزة.

وبعد اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة بحضور القائمة باعمال السفارة الاميركية في لبنان أماندا بيلز والوفد المرافق، قال هوكستين: نحن في مرحلة ووقت صعب يتطلبان العمل بسرعة وأنا مسرور لأنني تمكنت من لقاء الحكومة اللبنانية وقائد الجيش للبحث في كيفية الوصول الى حلٍّ دبلوماسي للأزمة على الحدود بين لبنان وإسرائيل .

وأضاف: لقد كنت هناك الاسبوع الماضي وكما رأيتم رئيسنا ووزير الخارجية وانا شخصياً قلنا أننا نفضل الحلول الدبلوماسية للازمة الحالية وأجرينا هذه المباحثات اليوم. وانا اؤمن بقوة أن الشعب اللبناني لا يريد ان يرى التصعيد في الازمة الحالية لازمة أبعد من ذلك. لذا نحن بحاجة للوصول الى حل دبلوماسي يسمح لأهل الجنوب اللبناني بالعودة الى منازلهم وحياتهم الطبيعية كما ينبغي ان يتمكن سكان الشمال في إسرائيل من العودة الى منازلهم والعيش في أمانة. هدفنا التركيز على مستقبل أفضل للجميع .

وردا على سؤال اذا ما كان يشعر ان هناك إرادة من الجهتين للوصول الى حل، أجاب هوكستين: الحكومة الاسرائيلية قالت أن هناك نافذة ضيقة، لكنهم يفضلون حلاً دبلوماسياً. نحن نواجه أزمة الآن، ونود ان نرى حلاً دبلوماسياً وأعتقد ان الجهتين تفضلان الحل الدبلوماسي ومهمتنا ان نصل الى حل دبلوماسي.