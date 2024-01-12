نيويورك: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عدم التصعيد في البحر الأحمر، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، حسب ما أفاد الناطق باسمه الجمعة.

وشهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء تدفق مئات الآلاف من اليمنيين اليوم الجمعة، تنديدًا بالضربات الأميركية والبريطانية التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر.

وقال الحوثيون إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحركة لن تمر "بدون رد وبدون عقاب".

وذكر المتحدث العسكري باسمهم أن "الضربات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مقاتلين وإصابة ستة آخرين، وأن الحوثيين سيواصلون منع مرور السفن في البحر الأحمر وبحر العرب".

ضربات جوية

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن أمس الخميس، ردا على هجمات الجماعة المدعومة من إيران على سفن في البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام أمريكية عدة إن الضربات التي جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائرات مقاتلة، واستعملت فيها صواريخ توماهوك.

وأشارت مصادر بوزارة الخارجية التركية إلى أن وزيري الخارجية التركي والبريطاني بحثا في اتصالٍ هاتفي التوتر في خليج عدن.



البيت الأبيض

وأكد البيت الأبيض أن أميركا لا تسعى لحرب مع اليمن، لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ردًا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "لسنا مهتمين... بحرب مع اليمن. لسنا مهتمين بصراع من أي نوع".

وأضاف "كل ما كان يفعله الرئيس هو السعي لمنع أي تصعيد للصراع، بما في ذلك الضربات الليلة الماضية".