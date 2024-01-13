صنعاء: نفّذ الجيش الأميركي فجر السبت ضربات جديدة استهدفت قاعدة للحوثيين اليمنيين في صنعاء، غداة ضربات شنّتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية للجماعة ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر.

ودافعت المملكة المتحدة عن شرعية الضربات العسكرية التي نفّذتها مع الجيش الأميركي ضد أهداف تابعة للحوثيين، مجددة تأكيدها أنها تصرفت "دفاعًا عن النفس".

واستهدفت الضربات الأميركية والبريطانية الجديدة موقع رادار في اليمن" نحو الساعة 3,45 صباحا بالتوقيت المحلي السبت (00,45 ت غ) بحسب بيان القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم).

هذا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى "عدم التصعيد" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، على ما قال الناطق باسمه الجمعة.

