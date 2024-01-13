تل أبيب: ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، أن مظاهرات "ضخمة"، شارك الآلاف فيها، نظمت في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوراً وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك عشية دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها المئة.

وذكرت الصحيفة أن كثيراً من المشاركين في المظاهرة، التي نظمت في ميدان رئيسي بتل أبيب، لوحوا بأعلام إسرائيل ورفعوا لافتات تندد بنتنياهو، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وفي حيفا، شارك وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعالون، وهو حليف سابق لنتنياهو تحول إلى معارض له، في مظاهرة حاشدة ضمن عدة آلاف، متهماً نتنياهو بأنه هو من أوجد الظروف التي ساعدت حركة «حماس» على شن هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، الذي قتل فيه 1200 إسرائيلي إضافة إلى احتجاز نحو 240 واقتيادهم إلى غزة.

وقال يعالون، في إشارة إلى محاكمة نتنياهو بالفساد، إن "المسؤولية النهائية للمتهم ترجع أيضاً إلى سياسته المجنونة التي تنظر إلى حماس بعدّها رصيداً والسلطة الفلسطينية بوصفها عبئاً". وأضاف أن نتنياهو "حاول شراء غزة و"زعيم حماس" يحيى السنوار بحقائب من النقود التي استخدمتها حماس لتسليح نفسها وتعزيز قوتها ومهاجمة مدننا وقتل مواطنينا"، حسب تعبيره.

ونقلت الصحيفة عن متظاهرة، قتل شقيقها في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قولها إن نتنياهو لا بد أن يرحل لأنه يتحمل مسؤولية عدم إعادة المحتجزين لدى "حماس" حتى الآن.