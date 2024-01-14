صنفت روسيا أحد أشهر الكُتاب الروائيين في البلاد، عميلاً أجنبياً.

وأدرجت وزارة العدل الروسية اسم الكاتب، بوريس أكونين، في قائمة "الإرهابيين والمتطرفين" بسبب اعتراضه على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويبلغ أكونين من العمر 67 عاما ويُعرف بانتقاداته المتكررة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقبل الحرب، كانت رواياته البوليسية من أكثر الكتب مبيعا في روسيا، إلى أن حظرت السلطات كتبه.

وقالت وزارة العدل في بيان إن أكونين - واسمه الحقيقي غريغوري تشخارتيشفيلي - "يعارض العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأضافت الوزارة أن أكونين "نشر معلومات كاذبة تهدف إلى خلق صورة سلبية" عن روسيا وجيشها.

كما اتهمته بالمساعدة في جمع الأموال لدعم الجيش الأوكراني.

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وفي اليوم الذي شنت فيه روسيا غزوها الشامل على أوكرانيا، كتب أكونين: "روسيا يحكمها دكتاتور مختل نفسيا، والأسوأ من ذلك كله أنها تتبع جنون العظمة الذي يعاني منه".

وردا على إعلان وزارة العدل في وقت متأخر من يوم الجمعة، كتب أكونين - الذي يعيش في لندن -: "لقد أعلنني الإرهابيون إرهابيا".

وتتطلب تسمية "العميل للخارج"، التي تذكرنا بمصطلح "أعداء الشعب" في الحقبة السوفيتية، من أولئك الذين يطلق عليهم اسم "العملاء الأجانب" تعريف أنفسهم على هذا النحو على وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات الأخرى. كما أنه يفرض عليهم متطلبات إعداد تقارير مالية مرهقة.

ومنذ أن بدأت موسكو حملتها العسكرية ضد أوكرانيا. فرالعديد من الشخصيات الثقافية الروسية من البلاد، ومن بقوا يواجهون قوانين رقابة صارمة.