فشل البنتاغون في تتبع غالبية الأسلحة الحساسة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع

إيلاف من بيروت: فقد منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ما قيمته نحو 1.7 مليار دولار من الأسلحة التي تعتبرها معرضة لخطر كبير للوصول إلى جماعات معادية، ولم يتم جرد مليار دولار منها وفقًا للمعايير القانونية الأميركية للمراقبة المالية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، والذي لا يعرف بحصول أي تحويل للأسلحة الأميركية. وهذا تحقيق وصفه المفتش العام بأنه 'يتجاوز نطاق تقييمنا'.

تأتي هذه الأخبار بعد أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة عن أحدث حزمة أسلحة لأوكرانيا. وإذا نجح الجمهوريون في الكونغرس في عرقلة مشروع قانون جديد لتمويل حال الطوارئ، فقد يكون هذا الإعلان هو الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا.

في قانون الولايات المتحدة، تركز بعثة الاتحاد الأوروبي على ضمان وصول الأسلحة الأميركية إلى الجهات المستهدفة، وبقائها في يدها. وهذا يستلزم جميع أنواع الخدمات اللوجستية المعقدة، بما في ذلك عمليات التدقيق الدورية. المسؤولون الأميركيون لا يحققون فعليًا في الطريقة التي تُستخدم بها الأسلحة، فهم يريدون التأكد من أن الأسلحة الأميركية لا تقع في أيدي أعدائها، لا أكثر.

الحرب عقدت الوضع

في أوكرانيا، تعقدت هذه الجهود بسبب تقلبات الحرب. هناك عدد قليل من المسؤولين الأميركيين في البلاد، وعدد أقل منهم يمكنهم الوصول إلى الخطوط الأمامية حيث يتم الاحتفاظ بالأسلحة الثقيلة والمتطورة، ما يعني أن كييف اضطرت إلى تحسين إجراءات تتبع الأسلحة الخاصة بها أثناء خوض حرب وحشية وسريعة الحركة في كثير من الأحيان. ومع تزايد المخاوف من تحويل الأسلحة ، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر عام 2022 عن برنامج معزز لتتبع الأسلحة عالية الخطورة مثل قاذفات صواريخ ستينغر، والتي يمكن للمجموعات غير الحكومية أن تستخدمها لإسقاط طائرات تجارية. استخدم البرنامج نهجًا مزدوجًا، حيث قام بتحسين معايير المخزون مع تدريب المسؤولين الأوكرانيين على اكتشاف ووقف محاولات تهريب الأسلحة إلى خارج البلاد.

فشلوا في الوفاء

رحب خبراء الحد من الأسلحة بالخطة لكنهم انتقدوا تركيزها الضيق. ويشير التقرير الجديد إلى أن المسؤولين فشلوا في الوفاء بوعودهم بشأن المراقبة والتتبع، ما يزيد من فرص حدوث التحويل من دون دق ناقوس الخطر.

بطبيعة الحال، هذه ليست المرة الأولى التي تقصر فيها الولايات المتحدة في ممارسات بعثة الاتحاد الأوروبي. بين عامي 2018 و2021، فشل المسؤولون الأميركيون في الإبلاغ عن أن المسؤولين الغواتيماليين استخدموا سيارات الجيب العسكرية الأميركية لتخويف المنظمات الدولية وموظفي السفارة الأميركية، وفقًا لمكتب محاسبة الحكومة.

لكن حالة أوكرانيا مثيرة للقلق في ضوء التقارير التي تفيد بأن روسيا استولت على أنظمة أميركية متطورة وتسعى الآن إلى فك شيفرتها.

المصدر: "ريسبونسيبل ستايتكرافت"