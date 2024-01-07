إيلاف من بيروت: تلقت أوكرانيا حديثًا نظام دفاع جوي غربي جديد مصمم للقضاء على الطائرات الروسية من دون طيار بإطلاق ألف طلقة نارية في الدقيقة. وبحسب "بزنس إنسايدر"، أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية تسليم نظام Oerlikon Skynex الدفاع الجوي الألماني الخميس لكييف، كجزء من أحدث حزمة مساعدات لأوكرانيا.

بحسب الموقع، تم تصميم هذا النظام للدفاع ضد الطائرات وصواريخ كروز وأنواع معينة من الطائرات بدون طيار، ويتمتع بحزمة استشعار وحزمة إطلاق النار وحزمة القيادة والسيطرة، كما جاء في مقطع فيديو نشرته شركة Rheinmetall الألمانية المصنعة للنظام على موقع يوتيوب.

يحتوي هذا النظام أيضًا على رادار من نوع X-TAR3D لتحديد الأهداف، قادر على تحديد التهديدات الجوية ضمن نطاق 31 ميلاً، وتوفير تتبع للهدف ثلاثي الأبعاد. وبحسب خطورة الهجوم، يمكن تفعيل ما يصل إلى أربعة رشاشات من طراز Mk3، إضافة إلى مدفع رشاش يمكنه إطلاق 1000 طلقة في الدقيقة عند الضرورة.

تم تجهيز المدافع برادارات تتبع وكاميرات تلفزيونية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة تحديد المدى بالليزر، ما يمكنها من إصابة أهداف على مسافة تصل إلى 2.5 ميل، باستخدام ذخيرة هوائية من عيار 35 ملم.

تقول الشركة المصنعة على موقعها الإلكتروني إن هذا النظام يطلق 152 قذيفة من التنغستن مباشرة نحو الهدف.

وهذا النظام الدفاعي أرخص من بعض أنظمة الدفاع الجوي الأخرى. ففي بيان صحفي صادر في ديسمبر 2022، قالت الشركة المصنعة إنها ستورد نظامين للدفاع الجوي من Skynex بقيمة نحو 182 مليون يورو، فيما تبلغ تكلفة بناء نظام باتريوت الدفاعي الأميركي 1.1 مليار دولار.

المصدر: "بزنس إنسايدر"