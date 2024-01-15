نابلس: أكدت مصادر متطابقة الإثنين اعتقال الجيش والشرطة الإسرائيليين 25 طالبا من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بتهمة انتمائهم إلى حركة حماس الإسلامية.

وأكد مسؤول في الجامعة ونادي الأسير الفلسطيني اعتقال الطلاب. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل "تسعة مطلوبين مرتبطين بخلية طلاب حماس".

من جهته، قال مصدر أمني إن الطلبة ومعظمهم من الذراع الطلابي لحركة حماس الإسلامية، كانوا معتصمين داخل الجامعة منذ ثلاثة أسابيع على خلفية مطالب نقابية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "اقتحام الجيش الإسرائيلي للجامعة جاء عقب نشر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي وصلاة جماعية تضامنًا مع المقاومة في غزة".

وأدى الطلاب الصلاة بعد الكلمة المتلفزة التي ألقاها المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية.

من جانبها، دانت جامعة النجاح في بيان "الاقتحام الخطير" ووصفته بأنه "انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية رائد الدبعي لوكالة فرانس برس "قام جنود الاحتلال بكسر أقفال بوابات الجامعة والاعتداء جسديا على موظفي أمن الجامعة، ومن ثم اعتقال 25 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لاهداف نقابية".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، طالت الاعتقالات الإسرائيلية الليلة الماضية 55 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وبحسب النادي، اعتقلت إسرائيل قرابة 5875 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب في غزة، وأحالت 1970 منهم على الاعتقال الإداري.

هجوم غير مسبوق

واندلعت الحرب في غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل" بـ"القضاء" على حماس، وتشن حملة قصف مدمرة وعملية برية، ما أدى الى مقتل أكثر من 24 ألف شخص معظمهم من النساء والفتية والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ومنذ اندلاع الحرب، قتل 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، استنادا لتعداد أعدته فرانس برس بناء على بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.