إيلاف من لندن: فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على الزعيم الروسي لعصابة الجرائم الإلكترونية لوك بت LockBit.

وكانت LockBit واحدة من أكثر مجموعات برامج الفدية انتشارًا في السنوات الأخيرة، وكانت مسؤولة عن الهجمات على أكثر من 200 شركة في المملكة المتحدة ومقدمي الخدمات العامة الرئيسيين.

وتقوم المملكة المتحدة وحلفاؤها باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الإجرامية الإلكترونية الخبيثة الصادرة من روسيا والتي تسعى إلى تقويض السلامة والرخاء والأمن العالميين.

برامج الفدية

وتستهدف العقوبات المواطن الروسي ديمتري خوروشيف الذي تم التعرف عليه، كجزء من تحقيق دولي مستمر لإنفاذ القانون، باعتباره أحد قادة LockBit، مجموعة برامج الفدية المسؤولة عن ابتزاز أكثر من مليار دولار من آلاف الضحايا على مستوى العالم.

وفي فبراير/شباط، أعلنت الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة أنها اخترقت شبكة المجموعة وسيطرت على خدماتها، مما أدى إلى تعريض المشروع الإجرامي بأكمله للخطر.

وحاولت المجموعة إعادة البناء على مدار الشهرين الماضيين، ولكن تقييم الوكالة الوطنية للجريمة أنه نتيجة لهذا التحقيق، فإنها تعمل حاليًا بقدرة محدودة وقد انخفض التهديد العالمي من LockBit بشكل كبير.

وكانت العصابة مسؤولة عن 25% من هجمات برامج الفدية على مستوى العالم العام الماضي، واستهدفت آلاف الضحايا على مر السنين بما في ذلك أكثر من 200 شركة في المملكة المتحدة. نظمت شركة LockBit حملة ضارة عبر الإنترنت، وسرقة البيانات الحساسة واستخدامها بشكل غير قانوني لانتزاع مليارات الدولارات من الشركات والأفراد.

